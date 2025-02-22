В ФРГ неизвестные загрязнили маслом систему водоснабжения фрегата ВМС

В Германии неизвестные загрязнили десятками литров отработанного масла систему питьевого водоснабжения фрегата Hessen ВМС ФРГ, пришвартованного для планового ремонта в порту Вильгельмсхафен. О возможной диверсии сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

В данный момент полицейские вместе с Бундесвером проводят расследование. Они выясняют обстоятельства произошедшего. При этом вероятность случайной ошибки исключается.

Сообщается, что заполнением резервуаров пресной водой занималась компания из Нижней Саксонии.

На прошлой неделе стало известно еще об одном инциденте с другим военным кораблем. Напомним, неизвестные подсыпали металлическую стружку в двигатель корвета Emden, который достраивается в Гамбурге.

А в минувшем январе над немецкой авиабазой в общине Швезинг, где украинские военные учатся использовать американские зенитные ракетные комплексы Patriot, шесть раз замечали неопознанные беспилотники.

Для подавления дронов были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Однако посадить БПЛА и вычислить их операторов не получилось.