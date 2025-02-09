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Над немецкой авиабазой, где тренируют ВСУ, заметили неизвестные БПЛА

Средства РЭБ не смогли подавить ни один из шести дронов.
Сергей Лебедев 2025-02-09 21:06:31
© Фото: Cadu Rolim ZUMAPRESS.com Globallookpress

В минувшем январе над немецкой авиабазой в общине Швезинг, где сейчас украинские военные учатся использовать американские зенитные ракетные комплексы Patriot, шесть раз замечали неопознанные беспилотники. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Кому принадлежат дроны, выяснить не удалось. Отмечается, что для подавления летательных аппаратов были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Однако посадить БПЛА и вычислить их операторов не получилось.

В немецкой прессе данный инцидент уже назвали очень опасным, так как все системы РЭБ не сработали. Это вызывает вопросы на тему того, насколько хорошо оснащен Бундесвер, чтобы справиться с воздушной угрозой.

Напомним, в конце прошлого года уже появлялись сообщения о неопознанном беспилотнике, который летал возле британского авианосца HMS Queen Elizabeth, пришвартованного в порту Гамбурга. Тогда дрон тоже не удалось нейтрализовать. Он, несмотря на постановщик помех, покинул военную зону безопасности и скрылся.

#Патриот #бпла #беспилотники #Германия #ВСУ #РЭБ #дроны #ФРГ #Швезинг
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