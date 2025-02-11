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В ФРГ кто-то подсыпал металлическую стружку в двигатель нового корвета

Новый корвет планировалось применять для мониторинга за морской зоной в Балтийском море в рамках НАТО.
Дарина Криц 2025-02-11 18:55:40
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress

На немецкой судоверфи обнаружили подсыпанную металлическую стружку в двигатель нового корвета. По информации издания Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телерадиокомпаниями WDR и NDR, речь идет о корвете военно-морских сил Германии Emden («Эмден»), который достраивается в Гамбурге, и о диверсии в отношении него.

Стружку из металла нашли при проверке перед отправкой судна, которое должно было быть впервые спущено на воду. Предполагается, что корвет получил бы значительный ущерб, если произошедшее осталось бы незамеченным, это могло надолго задержать его передачу ВМС Германии.

«На верфи Blohm+Voss в Гамбурге строится новый корвет "Эмден" для немецких ВМС. <...> Самая успешная атака, как узнают новобранцы во время базовой подготовки, происходит там, где противник меньше всего ее ожидает», - написали журналисты.

Говоря о назначении Emden, уточняется, что он предназначен для курсирования по Балтийскому морю в течение почти двух лет. ВМС Германии планировали этим корветом не только обновить свой стареющий флот, но и следить за морской зоной в Балтийском море в рамках НАТО.

В 2016 году Германия намеревалась закупить пять сторожевых кораблей для якобы защиты от угроз Военно-морского флота России. На это Германия планировала потратить 1,5 миллиарда евро. Покупку одобрил бундестаг.

#в стране и мире #корвет #Германия #верфь #корвет Emden
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