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Reuters: Трамп заявил, что не приедет в Москву на 9 мая

На торжественные мероприятия уже приглашены руководители стран ОДКБ. Также на 9 мая свои визиты в столицу планируют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ирина Егорова 2025-02-22 01:41:46
© Фото: Aaron SchwartzConsolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сообщает Reuters.

Ранее французский журнал Le Point сообщил, что американский лидер планирует в канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетит Красную площадь, поучаствует в памятных торжествах, а также проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве в День Победы лидеров крупных стран, если они решат приехать. 

В День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь. Путин также пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия к 9 Мая, а также предложил воинским расчетам этих государств принять участие в параде на Красной площади.

Количество приглашенных иностранных гостей может быть сопоставимо с числом участников саммита БРИКС, который состоялся в Казани Ранее Песков сказал, что количество приглашенных лидеров иностранных государств на празднование 80-летия Победы будет сопоставимо с числом участников саммита БРИКС в Казани осенью.

#Москва #в стране и мире #9 мая #Парад Победы #Трамп
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