Le Point: Трамп может посетить Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая и присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет журнал Le Point.

Помимо посещения Красной площади и участия в памятных торжествах, глава Белого дома проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, уточняет издание.

Напомним, 12 февраля между президентами России и США состоялся телефонный разговор. Стороны констатировали серьезный урон, нанесенный двусторонним отношениям предыдущей американской администрацией. Подобное положение дел не отвечает интересам Москвы и Вашингтона, отметили президенты.

Сразу после беседы, которую оба лидера оценили позитивно, помощники получили указания готовить следующие контакты на рабочим и высшем уровнях.