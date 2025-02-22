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Le Point: Трамп может посетить Москву 9 мая

Двенадцатого февраля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили восстановление двусторонних отношений.
Ян Брацкий 2025-02-22 00:06:22
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая и присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет журнал Le Point.

Помимо посещения Красной площади и участия в памятных торжествах, глава Белого дома проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, уточняет издание.

Напомним, 12 февраля между президентами России и США состоялся телефонный разговор. Стороны констатировали серьезный урон, нанесенный двусторонним отношениям предыдущей американской администрацией. Подобное положение дел не отвечает интересам Москвы и Вашингтона, отметили президенты.

Сразу после беседы, которую оба лидера оценили позитивно, помощники получили указания готовить следующие контакты на рабочим и высшем уровнях.

#9 мая #день победы #Путин #Красная площадь #сша #Трамп
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