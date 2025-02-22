В МИД России анонсировали новую встречу РФ с США по «раздражителям»

В течение ближайших двух недель запланирована российско-американская встреча, где главы двух профильных департаментов обсудят «раздражителей» в отношениях государств. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, сейчас определяется, кто будет выступать в качестве собеседника на переговорах с американской стороны.

«Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее», - сказал дипломат.

Замглавы МИД добавил, что перед диалогом двух сторон пройдут консультации на уровне заместителей.

Отмечается, что встреча пройдет в третьей стране. На данный момент стороны согласовывают место для ее проведения.

Сергей Рябков поделился, что еще на недавних переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде были переданы американцам «элементы нашего подхода» по вопросам раздражителей в отношениях. В Вашингтоне, подчеркивает дипломат, их рассматривают.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты и Россия начали подготовку к встрече лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме того, дипломат назвал приоритеты в диалоге РФ и США. Так, одним из ключевых вопросов для Москвы в переговорах с Вашингтоном является возвращение России шести объектов дипломатической недвижимости в США.