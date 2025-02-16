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Кремль: разговор Путина и Трампа - мощный сигнал о начале диалога о мире

Дмитрий Песков отметил, что страны будут пытаться решать проблемы посредством диалога.
Сергей Лебедев 2025-02-16 12:18:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Разговор российского президента Владимира Путина с американским руководителем Дональдом Трампом является мощным сигналом того, что теперь страны будут пытаться решать проблемы посредством диалога. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Теперь будем говорить о мире, а не о войне», - сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что прежняя администрация США не хотела вести диалог с Россией и настаивала на «войне до конца». Теперь же новый хозяин Белого дома, судя по заявлениям, хочет добиться мира.

Напомним, в минувшую среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны в том числе обсудили украинский кризис.

Кроме того, накануне в ходе беседы эту тему затронули министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.

#Москва #Россия #в стране и мире #сша #Кремль #Дмитрий Песков #вшингтон
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