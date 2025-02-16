Кремль: разговор Путина и Трампа - мощный сигнал о начале диалога о мире

Разговор российского президента Владимира Путина с американским руководителем Дональдом Трампом является мощным сигналом того, что теперь страны будут пытаться решать проблемы посредством диалога. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Теперь будем говорить о мире, а не о войне», - сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что прежняя администрация США не хотела вести диалог с Россией и настаивала на «войне до конца». Теперь же новый хозяин Белого дома, судя по заявлениям, хочет добиться мира.

Напомним, в минувшую среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны в том числе обсудили украинский кризис.

Кроме того, накануне в ходе беседы эту тему затронули министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.