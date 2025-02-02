Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что российский президент якобы боится прямых переговоров с ним. Дипломат вспомнила анекдот про маленькую моль.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» - написала дипломат в телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с крысой за отказ от проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам парламентария, глава киевского режима продолжает жить в своих иллюзиях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры с Украиной без отмены на диалог с Россией будут нелегитимны. Российский лидер напомнил, что Москва в 2022 году предлагала Украине уйти из ДНР и ЛНР чтобы избежать конфронтации.