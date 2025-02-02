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Захарова вспомнила анекдот про моль в ответ на слова Зеленского

Ранее глава киевского режима заявил, что президент России якобы боится прямых переговоров с ним.
Игнат Далакян 2025-02-02 19:19:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что российский президент якобы боится прямых переговоров с ним. Дипломат вспомнила анекдот про маленькую моль.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» - написала дипломат в телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с крысой за отказ от проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам парламентария, глава киевского режима продолжает жить в своих иллюзиях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры с Украиной без отмены на диалог с Россией будут нелегитимны. Российский лидер напомнил, что Москва в 2022 году предлагала Украине уйти из ДНР и ЛНР чтобы избежать конфронтации.

#в стране и мире #Мария Захарова #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Анекдот
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