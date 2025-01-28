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Путин: переговоры с Киевом нелегитимны без отмены запрета на диалог с РФ

Российский лидер напомнил, что Москва в 2022 году предлагала Украине уйти из ДНР и ЛНР чтобы избежать конфронтации.
Глеб Владовский 2025-01-28 20:58:09
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Переговоры с Киевом будут нелегитимными, если украинский лидер Владимир Зеленский не отменит декрет о запрете переговоров с Россией. такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Переговоры начались сразу после начала СВО. Мы им сказали, что люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и на этом все закончится», - рассказал российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Таким образом, он подчеркнул, что киевский режим мог избежать кровопролития и боевых действий с российскими вооруженными силами.

Напомним, что в 2022 году на Украине приняли закон, запрещающий проведение переговоров с Россией при президентстве Путина. Российский лидер не раз заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #диалог с РФ #переговоры с Украиной #запрет на переговоры
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