МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рассекречены разведданные о ходе Сталинградской битвы

Отмечается, что эти материалы содержат в себе новые подробности о проходившей в 1942-43 годах битве на Волге.
Глеб Владовский 2025-02-02 17:30:17
© Фото: Георгий Зельма РИА Новости

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило разведданные о ходе проходившей в этот день Сталинградской битвы. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Отмечается, что материалы проливают свет на особо важные данные в дни битвы на Волге 1942-1943 годов. Сотрудники регионального чрезвычайного комитета собирали по всей Сталинградской области данные о действиях немецких войск, позволяющие определить их уязвимые места.

«В рассекреченных докладах содержится в том числе характеристика военной обстановки, отчеты о разведывательной деятельности, состоянии оборонного комплекса, положении местного населения, меры обеспечения эпидемиологической безопасности, режима военного положения в области и противодействия преступности», - говорится в материале.

Напомним, что одно из крупнейших по длительности, размаху и количеству участников сражений Великой Отечественной Войны  проходило с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. Битва стала переломным моментом и стала предвестником победы СССР над фашистскими захватчиками.

#в стране и мире #ФСБ #сталинградская битва #разведданные #Рассекречивание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 