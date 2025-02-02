Рассекречены разведданные о ходе Сталинградской битвы

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило разведданные о ходе проходившей в этот день Сталинградской битвы. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Отмечается, что материалы проливают свет на особо важные данные в дни битвы на Волге 1942-1943 годов. Сотрудники регионального чрезвычайного комитета собирали по всей Сталинградской области данные о действиях немецких войск, позволяющие определить их уязвимые места.

«В рассекреченных докладах содержится в том числе характеристика военной обстановки, отчеты о разведывательной деятельности, состоянии оборонного комплекса, положении местного населения, меры обеспечения эпидемиологической безопасности, режима военного положения в области и противодействия преступности», - говорится в материале.

Напомним, что одно из крупнейших по длительности, размаху и количеству участников сражений Великой Отечественной Войны проходило с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. Битва стала переломным моментом и стала предвестником победы СССР над фашистскими захватчиками.