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Столетний ветеран Сталинграда рассказал, как шинель и кожаный ремень спасли от осколка

Тимур Шерзад
11:36 02.05.2023
Судя по всему, осколок был уже на излете. Плотный материал шинели и двойной слой кожи в ремне не дали поражающему элементу добраться до тела артиллериста.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Их осталось совсем немного, свидетелей и непосредственных участников Великой Отечественной войны. Ветерану Александру Федоровичу Вагину 100 лет, но он до сих пор хорошо помнит, что происходило на фронте. О том, как прошел боевое крещение, оказавшись в пяти сантиметрах от смерти. Был дважды тяжело ранен. Побывал в самом пекле войны. О подвигах настоящих героев в нашем специальном проекте «Лица Победы».

Сразу по прибытии в военкомат Вагина отправили в артиллерийское училище в Томске. Оттуда - командиром огневого взвода «Катюш». 

Бывалый артиллерист был ранен. Как вспомнил ветеран, это произошло в ходе операции по освобождению Смоленска. Немцы тогда огрызались отчаянно - и его ранило вражеским осколком. 

 «Если бы я был на пять сантиметров левее, у меня бы от этой стороны ничего не осталось. Вот такое было боевое крещение», - вспомнил Александр Федорович. 

Участвовал Вагин и в Сталинградской битве. Он прибыл в расположение Донского фронта Рокоссовского, когда армия Паулюса уже была окружена под Сталинградом. Надо было ликвидировать эту пойманную в капкан группировку. 

В ходе боевой работы «Катюши» попали под вражеский авианалет. В небе появились советские истребители, активно работали зенитки. Но одна из бомб все же разорвалась достаточно близко от Александра Федоровича, и он был ранен. 

«Один осколок в пятку, один шинель пробил, два слоя ремня пробил. Третий осколок в бедро, маленький. Он и сейчас торчит», - заметил ветеран.

За эти бои Вагин получил медаль «За оборону Сталинграда». А за участие в операции «Багратион», когда летом 1944-го в Белоруссии была полностью разгромлена группа армий «Центр», Александр Федорович получил орден Отечественной войны I степени. 

В ходе этих сражений он получил ранение в голову в июне 1944-го и был списан в резерв. 

Но все эти раны не помешали Вагину дожить до 100 лет и рассказать нам об испытаниях, пережитых в годы Великой Отечественной. 

Ранее в рамках проекта «Лица Победы» ветеран-подводник рассказал «Звезде» о потоплении крупнейшего лайнера Третьего рейха.

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