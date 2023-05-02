Столетний ветеран Сталинграда рассказал, как шинель и кожаный ремень спасли от осколка

Судя по всему, осколок был уже на излете. Плотный материал шинели и двойной слой кожи в ремне не дали поражающему элементу добраться до тела артиллериста.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Их осталось совсем немного, свидетелей и непосредственных участников Великой Отечественной войны. Ветерану Александру Федоровичу Вагину 100 лет, но он до сих пор хорошо помнит, что происходило на фронте. О том, как прошел боевое крещение, оказавшись в пяти сантиметрах от смерти. Был дважды тяжело ранен. Побывал в самом пекле войны. О подвигах настоящих героев в нашем специальном проекте «Лица Победы».

Сразу по прибытии в военкомат Вагина отправили в артиллерийское училище в Томске. Оттуда - командиром огневого взвода «Катюш».

Бывалый артиллерист был ранен. Как вспомнил ветеран, это произошло в ходе операции по освобождению Смоленска. Немцы тогда огрызались отчаянно - и его ранило вражеским осколком.

«Если бы я был на пять сантиметров левее, у меня бы от этой стороны ничего не осталось. Вот такое было боевое крещение», - вспомнил Александр Федорович.

Участвовал Вагин и в Сталинградской битве. Он прибыл в расположение Донского фронта Рокоссовского, когда армия Паулюса уже была окружена под Сталинградом. Надо было ликвидировать эту пойманную в капкан группировку.

В ходе боевой работы «Катюши» попали под вражеский авианалет. В небе появились советские истребители, активно работали зенитки. Но одна из бомб все же разорвалась достаточно близко от Александра Федоровича, и он был ранен.

«Один осколок в пятку, один шинель пробил, два слоя ремня пробил. Третий осколок в бедро, маленький. Он и сейчас торчит», - заметил ветеран.

За эти бои Вагин получил медаль «За оборону Сталинграда». А за участие в операции «Багратион», когда летом 1944-го в Белоруссии была полностью разгромлена группа армий «Центр», Александр Федорович получил орден Отечественной войны I степени.



В ходе этих сражений он получил ранение в голову в июне 1944-го и был списан в резерв.

Но все эти раны не помешали Вагину дожить до 100 лет и рассказать нам об испытаниях, пережитых в годы Великой Отечественной.

Ранее в рамках проекта «Лица Победы» ветеран-подводник рассказал «Звезде» о потоплении крупнейшего лайнера Третьего рейха.