Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В Тамбове открыли памятник Герою Сталинградской битвы генерал-майору Василию Глазкову

Андрей Аркадьев
18:11 03.02.2023
Памятник установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке правительства Тамбовской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РВИО
Читайте нас на:

В Тамбове открыли памятник командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору Василию Глазкову. Бюст установили в Парке Победы накануне в день 80-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

Установкой памятника занималось Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке правительства Тамбовской области. На церемонии присутствовали ветераны, представители администрации и просто неравнодушные граждане.

На открытии выступил советник председателя РВИО Ростислав Мединский. Он отметил огромный вклад 35-й гвардейской стрелковой дивизии в разгром фашистов.

Также в этот день открылась уличная фотовыставка «Тамбовский край: герои и подвиги».

Глазков родился в Тамбовской области. 35-я гвардейская стрелковая дивизия, командиром которой он был назначен, принимала участие в Сталинградской битве. Восьмого сентября 1942 года в ходе боев Василий Андреевич был тяжело ранен, но остался в строю. При попытке эвакуации попал под обстрел. В машину Глазкова попал снаряд, и генерал погиб.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО
16:50 В стране и мире
WWD: умер французский модельер Пако Рабан
15:03 Армия
МО РФ: российские войска впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS
14:14 В стране и мире
Видео
Путин обсудил борьбу с терроризмом на оперативном совещании Совбеза
12:43 В стране и мире
Песков назвал уткой новость о том, что ЦРУ предлагало отдать России 20% Украины
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.