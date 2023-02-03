Вопросы истории В Тамбове открыли памятник Герою Сталинградской битвы генерал-майору Василию Глазкову Андрей Аркадьев Памятник установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке правительства Тамбовской области. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РВИО Читайте нас на: В Тамбове открыли памятник командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору Василию Глазкову. Бюст установили в Парке Победы накануне в день 80-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Установкой памятника занималось Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке правительства Тамбовской области. На церемонии присутствовали ветераны, представители администрации и просто неравнодушные граждане. На открытии выступил советник председателя РВИО Ростислав Мединский. Он отметил огромный вклад 35-й гвардейской стрелковой дивизии в разгром фашистов. Также в этот день открылась уличная фотовыставка «Тамбовский край: герои и подвиги». Глазков родился в Тамбовской области. 35-я гвардейская стрелковая дивизия, командиром которой он был назначен, принимала участие в Сталинградской битве. Восьмого сентября 1942 года в ходе боев Василий Андреевич был тяжело ранен, но остался в строю. При попытке эвакуации попал под обстрел. В машину Глазкова попал снаряд, и генерал погиб. Экспертное мнение и аналитика