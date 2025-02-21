Трамп заявил о возможном отказе США от подоходного налога

Власти США могут полностью отказаться от подоходного налога благодаря введению пошлин на импортируемые товары. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает», - цитирует РИА Новости слова главы Белого дома.

Американский лидер напомнил, что в прошлом пошлины были основным источником доходов США. Это было в период с 1870 по 1913 год, когда тарифная политика сделала Штаты «самой богатой страной в мире», уточнил он.

Ранее Трамп поставил ЕС ультиматум - либо Европа наращивает закупки нефти и газа у Вашингтона, либо США введут торговые пошлины. По его словам, дефицит США с Евросоюзом составляет порядка $300 млрд.

В Европе слова о пошлинах восприняли всерьез и пообещали зеркальный ответ в течение нескольких часов, хотя и выразили надежду на то, что этого не произойдет.

Как отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сотрудничество выгоднее конфронтации, а высокие тарифы никому не нужны. Политик призвал уменьшать торговые барьеры в мировой торговле, а не наращивать их.