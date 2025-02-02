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Жена Ливанова опровергла слухи о переводе актера в реанимацию

Ранее в сети появилась информация о якобы экстренном переводе народного артиста в реанимацию.
Глеб Владовский 2025-02-02 14:56:41
© Фото: A Round Table Company Global Look Press

Информация о переводе в реанимацию народного артиста РСФСР Василия Ливанова - не достоверная. Об этом сообщила его супруга Елена.

«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее телеграм-канал Shot опубликовал информацию о якобы переводе актера в реанимацию. Отмечалось, что у актера начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Напомним, что Ливанова ранее госпитализировали из-за опасного поражения мозга, вызванного недостаточным количеством кислорода в крови. 15 октября 2024 года артиста выписали из больницы.

#в стране и мире #реанимация #опровержение #народный артист рсфср #Василий Ливанов
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