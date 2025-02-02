SHOT: Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

В прошлую пятницу народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Об этом сегодня пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, у актера начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, ранее неоднократно появлялись слухи об ухудшении здоровья Василия Ливанова. Однако их опровергала его супруга.

Так, в конце января сообщалось, что у артиста обнаружили нарушение кровообращения головного мозга. Однако, по словам супруги, у него ничего не диагностировали.