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SHOT: Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Сообщается, что у актера якобы начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.
Сергей Лебедев 2025-02-02 11:18:55
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В прошлую пятницу народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Об этом сегодня пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, у актера начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, ранее неоднократно появлялись слухи об ухудшении здоровья Василия Ливанова. Однако их опровергала его супруга.

Так, в конце января сообщалось, что у артиста обнаружили нарушение кровообращения головного мозга. Однако, по словам супруги, у него ничего не диагностировали.

#в стране и мире #актер #больница #госпитализация #сердце #артист #Василий Ливанов
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