Президент Аргентины подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил американскому миллиардеру Илону Маску бензопилу. Это произошло на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.

По задумке аргентинского лидера, бензопила должна символизировать собой идею радикального сокращения государственных расходов и борьбу с бюрократией. Маск пришел в восторг от подарка.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией. Бензопила», - прокричал Маск, размахивая подарком.

Бензопила стала одним из символов предвыборной кампании Хавьера Милея в Аргентине. Не раз он появлялся с ней в руках перед телекамерами. Как и Маск Милей разделяет идею радикального сокращения расходов.

Воспользоваться «бензопилой» глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск сможет уже в ближайшем будущем. Ранее Белый дом поручил ему проверить эффективность закупок Пентагона. По мнению президента США Дональда Трампа, оборонное ведомство слишком много и бесполезно тратит.

Вскоре после этого стало известно, что Пентагон в течение пяти последующий лет будет ежегодно сокращать свои расходы на восемь процентов.