Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

Президент США Дональд Трамп поручил департаменту эффективности правительства Соединенных Штатов во главе с Илоном Маском проверить эффективность закупок Пентагона. Об этом сообщил сам американский президент.
«Да, поручил проверить Пентагон, образование и других», - сказал глава Белого дома журналистам.
Также Трамп отметил, что американские госведомства абсолютно бесполезно тратят триллионы долларов.
По мнению президента США, эти колоссальные суммы не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности.
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