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Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

По мнению Трампа, американские госведомства бесполезно тратят триллионы долларов.
Виктория Бокий 2025-02-07 23:59:41
© Фото: Allison Robbert, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп поручил департаменту эффективности правительства Соединенных Штатов во главе с Илоном Маском проверить эффективность закупок Пентагона. Об этом сообщил сам американский президент.

«Да, поручил проверить Пентагон, образование и других», - сказал глава Белого дома журналистам.

Также Трамп отметил, что американские госведомства абсолютно бесполезно тратят триллионы долларов.

По мнению президента США, эти колоссальные суммы не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности.

#проверка #сша #Дональд Трамп #Пентагон #илон маск
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