Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

Президент США Дональд Трамп поручил департаменту эффективности правительства Соединенных Штатов во главе с Илоном Маском проверить эффективность закупок Пентагона. Об этом сообщил сам американский президент.

«Да, поручил проверить Пентагон, образование и других», - сказал глава Белого дома журналистам.

Также Трамп отметил, что американские госведомства абсолютно бесполезно тратят триллионы долларов.

По мнению президента США, эти колоссальные суммы не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности.