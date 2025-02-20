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WP: бюджет Пентагона будет ежегодно сокращаться на 8% следующие пять лет

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета ведомства к 24 февраля.
Ян Брацкий 2025-02-20 01:04:32
© Фото: via Globallookpress.com

Администрация Белого дома поручила Пентагону подготовить поэтапный план сокращения бюджета на ближайшую пятилетку. Об этом пишет газета Washington Post.

«Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет», - говорится в публикации.

Подобные меры помогут оборонному ведомству США сэкономить десятки миллиардов долларов, уточняют журналисты.

Впрочем, не все статьи расходов попадут под секвестр. Для трат на обеспечение безопасности на южной границе США сделано исключение. Также не планируют сокращать расходы на совершенствование ядерного арсенала и систем ПВО, а также приобретение ударных дронов и некоторых типов боеприпасов.  

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий $800 млрд, неэффективен, а его расходы чрезмерны.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #Белый дом #Бюджет
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