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Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

Полиции поручили усилить профилактические мероприятия в израильских городах для предотвращения возможных инцидентов в будущем.
Ирина Егорова 2025-02-21 03:15:00
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNPKeystone Press Agency, Globallookpress

После серии взрывов в автобусах на территории Палестинской автономии будет проведена мощная контртеррористическая операция. С таким распоряжением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также он поручил силовикам усилить профилактические мероприятия в израильских городах против возможных нападений в будущем, добавила канцелярия главы кабмина Израиля, передает РИА Новости.

Напомним, что в трех автобусах в пригороде Тель-Авива прогремели взрывы. Жертв и раненых в результате инцидента нет. Движение общественного транспорта было приостановлено. Позднее еще в двух автобусах были найдены СВУ. Сообщалось, что они должны были сработать одновременно утром 21 февраля.

Полиция заявила, что взрывы указывают на планирование опаснейшего террористического акта.

#Теракт #Израиль #Биньямин Нетаньяху #автобус #взрывы #КТО
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