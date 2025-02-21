Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

После серии взрывов в автобусах на территории Палестинской автономии будет проведена мощная контртеррористическая операция. С таким распоряжением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также он поручил силовикам усилить профилактические мероприятия в израильских городах против возможных нападений в будущем, добавила канцелярия главы кабмина Израиля, передает РИА Новости.

Напомним, что в трех автобусах в пригороде Тель-Авива прогремели взрывы. Жертв и раненых в результате инцидента нет. Движение общественного транспорта было приостановлено. Позднее еще в двух автобусах были найдены СВУ. Сообщалось, что они должны были сработать одновременно утром 21 февраля.

Полиция заявила, что взрывы указывают на планирование опаснейшего террористического акта.