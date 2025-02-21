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Полиция Израиля: взрывы в автобусах указывают на планирование теракта

По последней информации из местных СМИ, СВУ были найдены в пяти автобусах. Три из них сработали, два удалось обезвредить.
Ирина Егорова 2025-02-21 01:51:58
© Фото: Ilia Yefimovichdpa, Globallookpress

Взрывы, которые произошли вечером 20 февраля в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива, свидетельствуют о планировании опаснейшего террористического акта. Об этом заявил представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман.

«По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался», — цитирует его РИА Новости.

По словам правоохранителя, силовики продолжают работать в округах и проверять каждое сообщение о найденных подозрительных предметах.

В Бам-Яме к югу от Тель-Авива, 20 февраля одновременно взорвались три автобуса. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

После ЧП в стране остановили движение общественного транспорта из-за угрозы терактов, водителям автобусов поручили осмотреть салоны. Таким образом, взрывчатку нашли еще в двух автобусах. Все пять СВУ, были оснащены таймерами, взрывы должны были произойти одновременно завтра утром, сообщалось ранее. После взрывов в автобусах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание по оценке ситуации.

#взрыв #Теракт #Израиль #полиция #автобус
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