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Еще в двух автобусах в Израиле обнаружили взрывные устройства

СВУ должны были сработать по таймеру одновременно завтра утром.
Ирина Егорова 2025-02-21 00:14:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Еще в двух автобусах в Израиле обнаружены взрывные устройства, сообщает Channel 12. Ранее еще три автобуса без пассажиров одновременно взорвались, начался пожар. Инцидент произошел в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива.

Все пять СВУ, заложенные в транспортные средства, были оснащены таймерами, взрывы должны были произойти одновременно завтра утром.

«Это должно было стать стратегической террористической атакой», – говорится в материале.

По информации местного телеканала, жертв и пострадавших в результате взрывов нет.

Движение всего общественного транспорта в Израиле остановлено по поручению министра дорожного движения, водителей попросили высадить пассажиров и осмотреть салоны на наличие подозрительных предметов.

Полиция начала расследование, основная версия - теракт. Предположительно, подозреваемый скрылся, силовики занимаются его поиском. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по оценке ситуации после взрывов в автобусах, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

#взрыв #Теракт #Израиль #Биньямин Нетаньяху #СВУ #автобус
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