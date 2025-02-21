Еще в двух автобусах в Израиле обнаружили взрывные устройства

Еще в двух автобусах в Израиле обнаружены взрывные устройства, сообщает Channel 12. Ранее еще три автобуса без пассажиров одновременно взорвались, начался пожар. Инцидент произошел в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива.

Все пять СВУ, заложенные в транспортные средства, были оснащены таймерами, взрывы должны были произойти одновременно завтра утром.

«Это должно было стать стратегической террористической атакой», – говорится в материале.

По информации местного телеканала, жертв и пострадавших в результате взрывов нет.

Движение всего общественного транспорта в Израиле остановлено по поручению министра дорожного движения, водителей попросили высадить пассажиров и осмотреть салоны на наличие подозрительных предметов.

Полиция начала расследование, основная версия - теракт. Предположительно, подозреваемый скрылся, силовики занимаются его поиском. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по оценке ситуации после взрывов в автобусах, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.