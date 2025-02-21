Почти треть канадцев назвали США враждебной страной из-за слов Трампа

Почти треть канадцев - 27% - считают США враждебной страной из-за угроз американского лидера Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом. Исследование провела организация Leger.

При этом, 30% жителей Канады считают США союзником. Согласно опросу, 74% канадцев негативного мнения о Трампе, а 13% относятся к нему положительно.

О возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам Трамп заявил во время своего рождественского обращения. По его словам, для Канады это будет экономически выгодно и защитит страну от внешних угроз. Также объединение позволило бы убрать тарифы, субсидии, которые нужны Канаде, чтобы «оставаться на плаву».

На скандальное предложение Трампа отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что его страна никогда не будет 51-м штатом США. По его словам, официальные Оттава и Вашингтон получают выгоду от взаимного сотрудничества и являются крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

