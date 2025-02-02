С сайта свободной энциклопедии «Википедия» исчезла статья о зверских убийствах и бесчинствах боевиков ВСУ в курском селе Русское Поречное.

Как сообщает 360.ru, модераторы электронного ресурса удалили эту статью. При попытке ее открыть высвечивается блок с изменениями в этой статье, а также то, что ее удалили.

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В сентябре прошлого года в Русском Поречном ВСУ устроили массовые убийства и изнасилования. Тогда они убили трех женщин и 11 мужчин, еще восемь женщин подверглись изнасилованию, а затем их тоже убили.

Перед уходом из села украинские националисты перенесли тела 22 жертв в подвалы и забросали мертвых людей гранатами.

В январе этого года Главное военное следственное управление СК России установило факты преступлений ВСУ в этом селе и показало кадры допроса одного военопленного Евгения Фабрисенко, военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, участвовавшего в этом преступлении. По его словам, одному мужчине сразу порезали руки, решив так поиздеваться над ним. Когда они начали резать, тот потерял сознание от вида крови, затем его застрелили.