Пленный боевик рассказал о казнях жителей Русского Поречного

Главное военное следственное управление СК России установило факты преступлений украинских националистов в курском селе Русское Поречное и опубликовало кадры допроса боевика 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Старший солдат Евгений Фабрисенко участвовал в жутких зверствах и позже попал в плен.

«Мужчине сразу одному порезали руки. Решили поиздеваться. Когда мы ему резали руки, он потерял сознание от вида крови, и мы его застрелили», - рассказывает террорист на допросе.

Националисты убивали всех без разбора, кто не успел покинуть село после вторжения ВСУ. Мужчин, в том числе и стариков, которые пытались оказывать сопротивление, избивали, связывали, сбрасывали в подвалы и закидывали гранатами.

«Мотыль достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в подвал, где были трое мужчин и трое женщин пожилого возраста», - признается боевик.

По данным СК РФ, с 28 сентября по 24 ноября прошлого года Фабрисенко и двое его сослуживцев по приказу командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в Русском Поречном. Также они изнасиловали восемь женщин, которых потом застрелили. Сейчас следователи устанавливают личности всех националистов, причастных к пыткам и массовым убийствам.

На допросе Фабрисенко рассказал, что вместе с сослуживцами «отмечали зачистку» каждого дома.

«У старшего группы с собой была бутылка водки и пакетик с героином», - утверждает он.

ВСУшник признался, что раскаиваться в содеянном стал только после того, как попал в плен.

Напомним, ранее Следственный комитет завел уголовное дело после расправы ВСУ над мирным населением в Курской области.