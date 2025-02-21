Путин: российские компании могут сотрудничать с Маском в сфере науки

Президент России Владимир Путин предложил российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем и миллионером Илон Маском после того, как он «займется делом» и вернется к науке.

«Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», - сказал российский лидер.

Таким образом президент прокомментировал «российский ответ Маску» - мягкую биосовместимую матрицу, которую Путину показали в ходе посещения достижений новейших разработок на Форуме будущих технологий в Москве.

В этом году мероприятие посвящено новым материалам и химии.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа Маск получил ведомственное кресло и возглавил Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE).