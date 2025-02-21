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Путин пошутил «про порошки» во время рассказа химика

В Москве состоялся Форум будущих технологий, в этом году он посвящен новым материалам и химии.
Елизавета Кондрикова 2025-02-21 17:18:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пошутил «про порошки», когда доктор химических наук Валентин Анаников рассказывал о своем увлечении в школьные годы.

«Когда я был школьником, мне вспоминается, я очень любил рассматривать порошки под микроскопом, пытался углядеть в них химическую структуру...»

«Какие порошки?» - задал ироничный вопрос президент во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

Вопрос российского лидера разрядил обстановку и был встречен смехом зала, однако Анаников не смутился и продолжил рассказ, конкретизируя, какие именно химические структуры он изучал - соль, медный купорос.

Напомним, форум проходит в Москве и в этом году посвящен новым материалам и химии. В ходе своего выступления Владимир Путин также раскрыл уникальность «Орешника», отметив, что гиперзвуковая система сделана из передовых материалов, выдерживающих экстремальные температуры.

#химия #Владимир Путин #президент РФ #Шутка #форум будущих технологий #валентин анаников
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