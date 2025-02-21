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Путин поручил продумать развитие ж/д сообщения с Крымом через новые регионы

Вопрос должен быть проработан до 31 марта.
Сергей Лебедев 2025-02-21 19:59:28
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa Globallookpress

Российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос развития пассажирского и грузового железнодорожного сообщения с Крымом через новые субъекты. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и РЖД.

Отмечается, что вопрос должен быть проработан до 31 марта текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров.

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2023 года начались работы по строительству железной дороги, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону. Магистраль будет проходить через территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Позже Владимир Путин пообещал, что в будущем до Донецка и Луганска построят высокоскоростные железные дороги.

#Крым #Владимир Путин #Президент #Железная дорога #глава государства
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