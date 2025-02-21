Путин поручил продумать развитие ж/д сообщения с Крымом через новые регионы

Российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос развития пассажирского и грузового железнодорожного сообщения с Крымом через новые субъекты. Соответствующее поручение глава государства дал правительству и РЖД.
Отмечается, что вопрос должен быть проработан до 31 марта текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров.
Напомним, ранее сообщалось, что летом 2023 года начались работы по строительству железной дороги, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону. Магистраль будет проходить через территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Позже Владимир Путин пообещал, что в будущем до Донецка и Луганска построят высокоскоростные железные дороги.
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