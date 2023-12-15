Путин пообещал построить ВСМ до Донецка и Луганска

Высокоскоростной считается железнодорожная магистраль для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

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Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Съезде железнодорожников в Москве. Предстоящее десятилетие российский лидер обозначил временем больших строек. Путин призвал связать новыми высокоскоростными железнодорожными магистралями Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», - сказал Путин.

Многое делается уже сегодня, сказал глава государства. Так, реконструируются БАМ, Транссиб, модернизируются железные дороги, подходы к морским портам. В работе и другие не менее важные проекты.

Напомним, минувшим летом начались работы по строительству железной дороги, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону. Магистраль будет проходить через территории Запорожья и Донецкой Народной Республики, уточнил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Строительство новой железной дороги отвечает нуждам новых регионов, уточнил он, а старая магистраль не просто устарела, но и стала опасной, считает Балицкий.