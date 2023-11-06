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Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги из Ростова в Крым

Анастасия Бобылева
06:07 06.11.2023
Дорога, которая соединит Крым и Ростов-на-Дону, будет проходить по территории ДНР и Запорожской области.
Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги из Ростова в Крым
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Начались работы по строительству железной дороги, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону, об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Планируется, что дорога будет проходить через территории Запорожья и ДНР.

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат», - цитирует его РИА Новости.

Балицкий пояснил, что Акимовка находится ниже Мелитополя, и строительство начнется именно оттуда, чтобы можно было обезопасить железнодорожный транспорт от обстрелов противника. Он отметил, что существующая железная дорога не просто опасна, она также устарела. Строительство новой положительно отразится на экономике региона.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», - объяснил Балицкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железной дороги. Она должна будет связать Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).

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