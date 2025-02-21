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Политолог предрек скорое возобновление огня между Израилем и ХАМАС

Причиной эскалации может стать серия терактов с автобусами в пригороде Тель-Авива.
Сергей Лебедев 2025-02-21 19:20:12
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Есть вероятность, что в ближайшее время на Ближнем Востоке начнется очередной масштабный конфликт. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал политолог Александр Каргин. По его словам, причиной эскалации может стать серия терактов с автобусами вкупе с другими обстоятельствами.

«Мы видим, что, скорее всего, в самое ближайшее время на Ближнем Востоке начнется новая эскалация и горячая стадия конфликта между Израилем и ХАМАС возобновится. И да, будет большая спецоперация на Западном берегу реки Иордан», - отметил эксперт.

Напомним, вчера в трех автобусах в пригороде Тель-Авива прогремели взрывы. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Позднее еще в двух автобусах нашли взрывные устройства. 

Уже сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился провести контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Западный берег реки Иордан #палестина #ХАМАС #наш эксклюзив
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