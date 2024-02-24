Страны G7 намерены ужесточить ценовой лимит на российскую нефть

Страны «Большой семерки» намерены продолжать попытки снизить доходы России от продажи энергетических ресурсов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств G7 по итогам онлайн-саммита. В нем отмечается, что будут приниматься меры для ужесточения и обеспечения соблюдения потолка цен на нефть.

«Мы будем реагировать на нарушения потолка цен на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций», - говорится в коммюнике.

Ограничения будут накладывать на тех, кто якобы занимается «мошенническими практиками» при транспортировке российской нефти. Кроме того, страны G7 намерены мешать России разрабатывать альтернативные варианты транспортировки энергоносителей.

Напомним, лидеры «Большой семерки» также заявили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб», причиненный Украине.