Bloomberg: Эстония, Польша и Литва предложили снизить потолок цен на нефть из РФ

Сейчас установлен потолок в размере 60 долларов за баррель.

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Польша, Эстония и Литва предложили снизить цены на российскую нефть, об этом сообщило агентство Bloomberg. Сейчас на ресурс действует потолок цен в 60 долларов за баррель, новая инициатива предлагает снизить его почти на 10 долларов.

«Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен, который в декабре был установлен на уровне 60 долларов за баррель, до уровня не более 51,45 доллара», - говорится в сообщении агентства.

В публикации отмечается, что для принятия соответствующего решения нужна единогласная поддержка Евросоюза. Если идею поддержат, пишет Bloomberg, доходы России от продажи ресурса снизятся примерно на 650 миллионов долларов в месяц.

Напомним, страны G7 в марте планируют пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Об этом сообщила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг.