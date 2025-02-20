Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус в беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком заявил, что его батальон находится в движении практически непрерывно.

«За последние два месяца, пока мы находимся на этом направлении, мы продвигаемся. Это было и в Селидово, и дальше. Почти нет момента, когда мы находимся на одном месте», - сказал Синус.

Батальон Синуса, как отметил корреспондент, участвует в наступлении группировки войск «Центр» на город Красноармейск (украинское название - Покровск). Батальон выполняет задачи закрепления в районах населенных пунктов Даченское и Лысовка.

Ранее комбат Синус в разговоре со «Звездой» отметил, что на направлении, где действуют его бойцы, российские войска намного опережают ВСУ в тактическом плане. Они никогда не идут на неприятеля в лоб, предпочитая заходить с тыла или атаковать с флангов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.