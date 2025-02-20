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Комбат заявил, что войска двигаются на Покровск практически непрерывно

Офицер с позывным Синус отметил, что практически нет момента, когда мотострелковый батальон Балтфлота находится на одном месте уже два месяца.
Игорь Лапик 2025-02-20 11:21:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус в беседе с корреспондентом «Звезды» Игорем Лапиком заявил, что его батальон находится в движении практически непрерывно. 

«За последние два месяца, пока мы находимся на этом направлении, мы продвигаемся. Это было и в Селидово, и дальше. Почти нет момента, когда мы находимся на одном месте», - сказал Синус. 

Батальон Синуса, как отметил корреспондент, участвует в наступлении группировки войск «Центр» на город Красноармейск (украинское название - Покровск). Батальон выполняет задачи закрепления в районах населенных пунктов Даченское и Лысовка. 

Ранее комбат Синус в разговоре со «Звездой» отметил, что на направлении, где действуют его бойцы, российские войска намного опережают ВСУ в тактическом плане. Они никогда не идут на неприятеля в лоб, предпочитая заходить с тыла или атаковать с флангов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#батальон #наш эксклюзив #красноармейск #Покровск #Синус
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