С бойцами батальона Балтийского флота едем на багги в сторону линии фронта на Покровском направлении. В кузове - автоматический гранатомет. «Кочующий расчет» спешивается, быстро снаряжает ленту «ВОГами» - осколочными гранатометными выстрелами. И занимает позицию для стрельбы.

Расчет гранатомета АГС работает по лесополосе, где засела пехота ВСУ. Наши бьют специальными дальнобойными «вогами» которые летят на расстояние более 2 километров.

Бойцы Балтийского батальона взаимодействуют со штурмовиками группировки войск «Центр», наступающими на Красноармейск (Покровск). Поддерживают огнем, выступают как подразделения закрепления и где-то сами идут в атаку.

Руководит боем на командном пункте опытный командир батальона с позывным Синус.

«Опорный пункт противника, производится ротация, 5-6 человек. Прошу произвести огневое поражение. Союз, я Синус, по готовности один снаряд - огонь», - командует он.

Огнем артиллерии разбит опорный пункт ВСУ, уничтожен склад боеприпасов. На мониторе видно, как боевики спасаются бегством, побросав оружие. Один из них был взят в плен и позже сообщил ценную информацию. Командир батальона лично разговаривал с ним.

Моряки-балтийцы активно обороняются на занятых позициях. Их укрепы как неприступные корабли ощетиниваются крупнокалиберными орудиями. Они не только держат свои рубежи, но и часто предпринимают эффективные вылазки. На кадрах видим отход разведгруппы, которая забросала гранатами сидевших в доме боевиков. В черных оказались мешках те, кто не захотел или не успел сдаться и стал жертвой преступного киевского режима.

«В тактическом плане мы намного опережаем противника. Заходим с тыла, с флангов. Уже никто никогда не идет в лоб», - говорит командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус.

ВСУ успели здесь окопаться, но штурмовые отряды из ДНР выдавили боевиков с их позиций, а Балтийский флот встал на эти укрепления.

Украинские позиции на Покровском направлении, недавно отбитые штурмовиками группировки «Центр», делались качественно и надолго. В траншеях и блиндажах много западных трофеев производства стран НАТО. Но все это не помогло формированиям ВСУ задержаться на этих рубежах.