Жена Ливанова ответила на сообщения о новом расстройстве в мозге актера

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщения об обнаружении у него нарушений кровообращения головного мозга. В разговоре со «Звездой» она заявила, что ее супруг чувствует себя нормально, но находится в больнице.

«Ничего у него не диагностировали. Нормально все», - сказала Елена Ливанова.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у киноактера - расстройство кровообращения головного мозга и, в связи с этим, он в реанимации в плохом самочувствии.

Напомним, что 15 октября артиста выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. У актера обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови.

Василий Ливанов снялся в десятках фильмов, а также озвучивал таких легендарных персонажей из советских мультфильмов, как Карлсон и Крокодил Гена. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».