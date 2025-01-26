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Жена Ливанова ответила на сообщения о новом расстройстве в мозге актера

По словам Елены Ливановой, артист чувствует себя нормально, но находится в больнице.
Ирина Егорова 2025-01-26 14:11:35
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщения об обнаружении у него нарушений кровообращения головного мозга.  В разговоре со «Звездой» она заявила, что ее супруг чувствует себя нормально, но находится в больнице.

«Ничего у него не диагностировали. Нормально все», - сказала Елена Ливанова.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у киноактера - расстройство кровообращения головного мозга и, в связи с этим, он в реанимации в плохом самочувствии.

Напомним, что 15 октября артиста выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. У актера обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови.

Василий Ливанов снялся в десятках фильмов, а также озвучивал таких легендарных персонажей из советских мультфильмов, как Карлсон и Крокодил Гена. Наибольшую известность он получил за роль Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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