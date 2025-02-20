Пиманов: люди на «Звезде» впитывают то, на чем стоит русская земля

Сегодня важный день для нашего телеканала - «Звезде» исполняется 20 лет. Впервые мы вышли в эфир в 2005 году. С этой датой коллектив поздравил Владимир Путин.

Президент отметил вклад сотрудников в просветительскую работу, сохранение исторической памяти и повышение престижа военной службы. Также поздравительные телеграммы пришли от Михаила Мишустина, Валентины Матвиенко, Сергея Лаврова, Дмитрия Чернышенко, Сергея Иванова, патриарха Кирилла. И поздравления продолжают поступать.

О жизни армии и флота, о мощном российском оружии, о главных событиях в стране и за ее пределами мы каждый день рассказываем на телеканале «Звезда». А еще показываем уникальные документальные проекты, спецрепортажи, политические и развлекательные программы, эксклюзивные интервью.

Наши военные корреспонденты постоянно на передовой. Они первыми рассказывают о главных событиях в зоне специальной военной операции. Часто рискуют жизнью ради качественного материала. Ну а за кадром - десятки редакторов, режиссеров, операторов, инженеров. Тех, кто сделал новости не просто своей профессией, а образом жизни.

«Телевидение - это прежде всего люди. Если у тебя нет людей, если не на кого опереться - ты ничего не сделаешь. Мы, конечно, с самого начала решили, что мы будем делать канал для всех. Что на канал должны приходить люди очень разные. Но они должны впитывать в себя то, на чем по большому счету, извини за пафос, стоит русская земля. Вот и все. А это значит - наша культура, а это значит - наша наука, а это значит - наш спорт, это значит - наше кино, наш театр и дальше по списку. Сейчас мы гордимся тем, что у нас три доли на рынке. Это очень большая доля. При этом у нас еще и аудитория потрясающая. У нас умная, красивая аудитория», - говорит президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Подробнее о том, как создавался канал и кто сейчас ежедневно работает над тем, чтобы вы смотрели любимые программы, - в документальном фильме «Секреты "Звезды". 20 лет вместе». Он выйдет в эфир 23 февраля, в воскресенье, в 19.40 на нашем канале.