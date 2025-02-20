Предыдущая администрация США потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину». С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на полях инвестиционного форума в Майями.

«$2 млн на операции по смене пола в Гватемале, $20 млн - на "Улицу Сезам" для Ирака. Я знаю, как это делается: $50 тыс. тратишь на съемочную группу, даешь им сверху пару баксов - и все. Не $20 млн», - заявил американский лидер.

Но больше всего Трампа возмутили презервативы для движения ХАМАС, на приобретение которых администрация его предшественника Джо Байдена потратила $100 млн.

«Большая ревизия» Трампа продолжается с момента его инаугурации. Ранее Белый дом опубликовал список трат Агентства США по международному развитию. Сейчас оно в стадии реорганизации. Из него следует, что организация закупила сотни тысяч порций еды, отправленной боевикам из запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»*.

Также выяснилось, что сотни миллионов долларов из налогов рядовых американцев были потрачены на создание каналов ирригации и приобретение удобрений в Афганистане, используемых при производстве героина.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.