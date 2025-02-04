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Сенатор Карасин высказался о «нелепых тратах» агентства USAID

Новая администрация Белого дома заявила, что они на протяжении десятилетий без отчетов отправляли огромные суммы на очень «любопытные» проекты, например, оплачивала продовольственные пайки боевикам «Аль-Каиды»*.
Ирина Егорова 2025-02-04 16:40:39
© Фото: Jake WargaDanita Delimont, Global Look Press

Доверять перечням, обозначенным в списках «нелепых трат» агентства по международному развитию (USAID) не стоит - далеко не все из них инклюзивны и включают все, на что тратили США. Об этом «Звезде» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Главный смысл этой организации - это воспитание соответствующих групп людей, которые лояльны интересам США, американской идее, которые готовы если потребуется возвысить свой голос в пользу интересов Америки. Куда эти деньги идут - это их дело, но главное - смысл», - добавил он.

Также Карасин считает, что организация восстановлению и воссозданию не подлежит.

В США ликвидируют агентство по международному развитию USAID, которая имела американские представительства более чем в ста странах мира. О начале процесса по закрытию агентства объявил Илон Маск, отвечающий в команде Трампа за эффективность работы правительства. Сам Маск считает, что USAID - «преступная организация», причастная к разработкам биологического оружия и финансировании террористических групп. 

Белый дом опубликовал список странных трат USAID, которое в данный момент находится в стадии реорганизации. Из него следует, что организация оплатила сотни тысяч порций еды, отправленных боевикам «Аль-Каиды»* в Сирии. Также 47 тысяч долларов потратили на «трансгендерную оперу»** в Колумбии и 32 тысячи на «трансгендерные комиксы»** в Перу. А еще 70 тысяч направили на мюзикл, продвигающий ЛГБТ** в Ирландии.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

#сша #Белый дом #usaid #наш эксклюзив #Совфед РФ #траты
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