Папа римский призвал Украину «поднять белый флаг» и сесть за стол переговоров

Украине следует «поднять белый флаг» и согласиться на мирные переговоры при посредничестве мировых держав, заявил Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», - цитирует РИА Новости ответ Папы Франциска на вопрос о капитуляции украинской стороны.

Он добавил, что Киеву необходимо найти страну-посредника и сесть за стол переговоров, назвав разговоры о мире «смелым» мероприятием. По словам понтифика, иногда проигрывающей стороне нужно обнаружить в себе смелость для переговоров, и он призвал Киев не стыдиться в вопросе мира.

В качестве примера посредника Франциск привел Турцию.

Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что конфликт на Украине невозможно разрешить военными методами, и призвали начать разговоры по прекращению огня.

В начале марта на турецкой земле проходил Анталийский дипломатический форум. На этом мероприятии о необходимости «незамедлительных» мирных переговоров высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.