Папа римский призвал Украину «поднять белый флаг» и сесть за стол переговоров

Украине следует «поднять белый флаг» и согласиться на мирные переговоры при посредничестве мировых держав, заявил Папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.
«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», - цитирует РИА Новости ответ Папы Франциска на вопрос о капитуляции украинской стороны.
Он добавил, что Киеву необходимо найти страну-посредника и сесть за стол переговоров, назвав разговоры о мире «смелым» мероприятием. По словам понтифика, иногда проигрывающей стороне нужно обнаружить в себе смелость для переговоров, и он призвал Киев не стыдиться в вопросе мира.
В качестве примера посредника Франциск привел Турцию.
Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что конфликт на Украине невозможно разрешить военными методами, и призвали начать разговоры по прекращению огня.
В начале марта на турецкой земле проходил Анталийский дипломатический форум. На этом мероприятии о необходимости «незамедлительных» мирных переговоров высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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