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Житель Русского Поречного пытался закрыть собой односельчан от боевиков

Также, по словам российских военных, есть признаки, указывающие на то, что нескольких селян боевики могли убить во сне.
Сергей Лебедев 2025-02-01 07:57:55
© Фото: СК России © Видео: СК России

Один из жителей курского села Русское Поречное пытался собой закрыть от украинских боевиков людей, прятавшихся в подвале. Об этом рассказал российский боец с позывным Лорд. Он одним из первых заходил в населенный пункт, освобожденный от националистов.

«Три тела лежали у входа. Кто-то пытался защитить находившихся в подвале своим телом, как мы поняли. Но это не помогло, потому что там, грубо говоря, по кускам собирали одного», - рассказывает военнослужащий.

По словам Лорда, есть признаки, указывающие на то, что нескольких селян боевики могли убить во сне.

«В основном тела лежали. Как будто пятеро или шестеро человек убили во сне», - утверждает боец.

Напомним, о зверствах, которые творили националисты в Русском Поречном, стало известно сразу после того, как в январе в населенный пункт вошли российские войска. В минувшую пятницу в Кремле призвали показать миру то, как боевики расправились с мирными жителями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что международная общественность не желает обращать внимание на преступления киевского режима.

Ранее СК РФ показали кадры допроса солдата ВСУ, участвовавшего в казни жителей села.  

#Курская область #СК РФ #зверства ВСУ #русское поречное
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