Организация Объединенных Наций выступает против убийства гражданского населения. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения», - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, 17 января этого года в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении села Русское Поречное в Курской области. Сразу после этого стали поступать свидетельства зверств националистов.

Бойцы ВС РФ нашли в подвалах домов убитых мирных жителей. На телах людей обнаружили гематомы, свидетельствующие о пытках.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала совершенные боевиками преступления людоедской акцией, вызванной злобным бессилием при поражении ВСУ на линии фронта. По ее словам, Запад должен осознавать жестокость украинских националистов в отношении мирных жителей.

В свою очередь в Кремле призвали показать миру зверства ВСУ в Русском Поречном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что мировая общественность старается не обращать внимание на жестокость боевиков.