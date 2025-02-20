США на 10% сократят свое дипломатическое присутствие в Китае

Власти США планируют сократить численность своей дипмиссии в Китае на 10%. О таких планах пишет South China Morning Post.

«Вероятно, это первое крупное сокращение дипломатической команды США в Китае с момента установления официальных дипломатических отношений с КНР в 1979 году», - приводит газета слова одного из источников.

В первую очередь сокращения коснутся посольства в Пекине и консульств в Гуанчжоу, Шанхае, Ухане и Шэньяне, а также консульства в Гонконге.

Уже в эту пятницу сотрудники дипломатических миссий могут получить соответствующие уведомления, уточнили источники газеты.

Отношения Вашингтона и Пекина переживают не лучшие времена. Ранее директор института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов допустил, что Дональд Трамп использует тарифы и пошлины в качестве основного оружия в противостоянии с КНР.

Ранее глава Белого дома уже ввел пошлины на китайские товары. В ответ Китай принял зеркальные меры и обложил 15-процентными пошлинами тарифы на уголь из США и 10-процентные на нефть, сельхозтехнику и автомобили.