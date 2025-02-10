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Эксперт назвал главное оружие Трампа в противостоянии с Китаем

По мнению специалиста, экономическое противостояние США и Китая достигло пика.
Игнат Далакян Михаил Сафонов 2025-02-10 23:00:32
© Фото: BjÃ�rn Trotzki, via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп использует введение пошлин и тарифов на китайские товары как главное оружие в противостоянии с КНР. Такого мнения придерживается директор института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

«Сейчас это противостояние действительно достигло пика, потому что для Трампа пошлины и тарифы - это вообще главное оружие за счет которого он собирается возвращать в США промышленность и торговлю этой промышленностью», - рассказал в беседе со «Звездой» Маслов.

По мнению специалиста, такой подход американского президента является примитивным и односторонним. Маслов отметил, что большинство американских товаропроизводителей ушло из США в том числе в Китай, в Азию, именно потому что там лучше условия и меньше налогообложение.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары. В ответ Китай принял зеркальные меры и установил 15-процентные тарифы на американский уголь и 10-процентные на нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим объемом двигателя.

#Китай #сша #Дональд Трамп #противостояние #торговые войны #наш эксклюзив
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