Только за 2024 год Украина потеряла убитыми и ранеными 590 тысяч военных, а с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион человек. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих, а с начала СВО эта цифра превысила 1 миллион человек», - сказал Рудской.

Прошлый год генерал-полковник назвал переломным в достижении целей спецоперации. Стала понятно, что киевский режим не сможет изменить ситуацию на поле боя.

За это время противник утратил возможность производить вооружение, технику и боеприпасы, необходимые для ведения боевых действий.

Принудительный характер мобилизации не позволяет качественно восполнить высокие потери в украинских подразделениях и обеспечить необходимые резервы, добавил Рудской.

Попытки Киева мобилизовать 18-летних и требования передать западное оружие только затянет конфликт и приведет к напрасным человеческим жертвам, констатировал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

О том, что большинство мужчин на Украине не желает воевать ранее рассказал один из пленных солдат ВСУ. На допросе он рассказал, что 80% людей не хотят идти на фронт. Таких отправляют в тюрьму, откуда переправляют в зону боевых действий.