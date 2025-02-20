Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю народа

Владимир Зеленский не может заявлять о том, что он представляет «волю народа», пока не восстановлена свобода пресса и пока сам глава киевского режима «отменяет выборы». Об этом сообщил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Ранее Маск иронично прокомментировал заявление Зеленского о выборах президента. Бизнесмен усомнился в его словах о том, что украинские граждане якобы выступают против голосования.

Президент США Дональд Трамп также раскритиковал Зеленского за отказ проводить выборы на Украине, назвав того «диктатором без выборов», который пытается продолжить конфликт в попытке сохранить «кормушку» в виде американской помощи.

Американский лидер указал на низкую поддержку Зеленского со стороны населения Украины, в ответ на это последний обвинил Трампа в том, что тот живет в «дезинформационном пространстве». Глава Белого дома указал на низкий рейтинг Зеленского со стороны избирателей, который составляет всего 4%.