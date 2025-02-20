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Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю народа

Зеленский должен восстановить свободу прессы и перестать «отменять выборы», чтобы представлять волю народа Украины, отметил американский предприниматель.
Ирина Егорова 2025-02-20 02:50:27
© Фото: Chip Somodevilla - Pool via CNPKeystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский не может заявлять о том, что он представляет «волю народа», пока не восстановлена свобода пресса и пока сам глава киевского режима «отменяет выборы». Об этом сообщил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Ранее Маск иронично прокомментировал заявление Зеленского о выборах президента. Бизнесмен усомнился в его словах о том, что украинские граждане якобы выступают против голосования.

Президент США Дональд Трамп также раскритиковал Зеленского за отказ проводить выборы на Украине, назвав того «диктатором без выборов», который пытается продолжить конфликт в попытке сохранить «кормушку» в виде американской помощи.

Американский лидер указал на низкую поддержку Зеленского со стороны населения Украины, в ответ на это последний обвинил Трампа в том, что тот живет в «дезинформационном пространстве». Глава Белого дома  указал на низкий рейтинг Зеленского со стороны избирателей, который составляет всего 4%.

#Украина #сша #Зеленский #Выборы #илон маск
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