Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск иронично прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах президента. Бизнесмен усомнился в его словах о том, что украинские граждане якобы выступают против голосования.

«Конечно», - написал Илон Маск в соцсети X, комментируя пост с фрагментом интервью главы киевского режима.

Напомним, в ноябре прошлого года в Службе внешней разведки России сообщали о планах Государственного департамента США устранить «чрезмерно зарвавшегося» Владимира Зеленского. Для этого в Вашингтоне прорабатывали проведение выборов на Украине.

В СВР РФ отмечали, что Штаты хотят вбросить идею о голосовании через подконтрольные структуры в Киеве. Выдвижение кандидатов якобы должно согласовываться с Госдепом.

Стоит отметить, что подобные планы обсуждались еще при прошлой американской администрации.