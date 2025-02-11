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Маск с иронией отреагировал на заявление Зеленского об отмене выборов

Миллиардер усомнился в том, что украинцы выступают против проведения выборов.
Сергей Лебедев 2025-02-11 09:59:59
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск иронично прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах президента. Бизнесмен усомнился в его словах о том, что украинские граждане якобы выступают против голосования.

«Конечно», - написал Илон Маск в соцсети X, комментируя пост с фрагментом интервью главы киевского режима.

Напомним, в ноябре прошлого года в Службе внешней разведки России сообщали о планах Государственного департамента США устранить «чрезмерно зарвавшегося» Владимира Зеленского. Для этого в Вашингтоне прорабатывали проведение выборов на Украине.

В СВР РФ отмечали, что Штаты хотят вбросить идею о голосовании через подконтрольные структуры в Киеве. Выдвижение кандидатов якобы должно согласовываться с Госдепом.

Стоит отметить, что подобные планы обсуждались еще при прошлой американской администрации.

#в стране и мире #Украина #сша #Выборы #Владимир Зеленский #илон маск
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