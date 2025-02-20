Володин: иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок РФ

После ухода иностранных компаний освободившееся место заняли отечественные компании, вернуться на российский рынок будет не просто, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме согласны с заявлением главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, который указал на новые огромные возможности для российского производителя. Володин добавил, что эффект от ухода оказался обратный - убытки понесли зарубежные фирмы, которые сбежали «в угоду политической конъюнктуре», а не Россия.

«Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», - приводит ТАСС слова депутата.

Напомним, сегодня Алиханов отметил, что в нашей стране уже никто не ждет «с распростертыми объятиями» иностранный автопром. Ситуацию также прокомментировал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. По его словам, Россия будет допускать только тех, в ком сама заинтересована.