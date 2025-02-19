МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФПИ спрогнозировал возвращение в Россию компаний из США в 2025 году

Часть бизнеса может вернуться во втором квартале, считает глава фонда Кирилл Дмитриев.
Владимир Рубанов 2025-02-19 09:20:26
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Об этом заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Однако, по его словам, это будет сложно, потому что многие рыночные ниши уже заняты.

Дмитриев накануне заявил, что уход американского бизнеса из России обошелся иностранным компаниям более чем в $300 млрд. По его данным, основные потери пришлись на IT и медиа ($123 млрд), потребительский сектор и здравоохранение ($94 млрд), финансовый сектор ($71 млрд), промышленность ($26 млрд) и энергетику ($10 млрд).

Ранее Союз торговых центров предложил компаниям - производителям одежды Uniqlo, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) и H&M подумать о возвращении в Россию.

Вице-президент Союза сказал «Звезде», что иностранные бренды одежды в России ждет жесткая конкуренция.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные бренды одежды при их желании будут возвращаться в РФ на конкурентной основе. И эта конкуренция была бы в интересах потребителя, добавил он.

#в стране и мире #возвращение #сша #бизнес #РФПИ #Кирилл Дмитриев #компании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 