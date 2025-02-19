РФПИ спрогнозировал возвращение в Россию компаний из США в 2025 году

Некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Об этом заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Однако, по его словам, это будет сложно, потому что многие рыночные ниши уже заняты.

Дмитриев накануне заявил, что уход американского бизнеса из России обошелся иностранным компаниям более чем в $300 млрд. По его данным, основные потери пришлись на IT и медиа ($123 млрд), потребительский сектор и здравоохранение ($94 млрд), финансовый сектор ($71 млрд), промышленность ($26 млрд) и энергетику ($10 млрд).

Ранее Союз торговых центров предложил компаниям - производителям одежды Uniqlo, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) и H&M подумать о возвращении в Россию.

Вице-президент Союза сказал «Звезде», что иностранные бренды одежды в России ждет жесткая конкуренция.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные бренды одежды при их желании будут возвращаться в РФ на конкурентной основе. И эта конкуренция была бы в интересах потребителя, добавил он.