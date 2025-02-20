У России огромное численное преимущество над Украиной, которое сохранится вне зависимости от западной помощи. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом он отметил, что у Европы уже сильно истощены оружейные склады и промышленная база.

«У русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине. И это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи», - написал политик на своей странице в социальной сети X.

Учитывая этот и другие факты, отметил Джей Ди Вэнс, необходимо срочно стремиться к миру.

Ранее американский вице-президент отмечал, что Соединенные Штаты за последние 40 лет не выиграли ни один военный конфликт. При этом, по его словам, в Пентагоне наблюдается кадровый и технологический кризис.

А вчера лидер США Дональд Трамп отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен действовать быстро, иначе он лишится страны. Кроме того, он констатировал провал Европы в вопросе мирного разрешения украинского кризиса.