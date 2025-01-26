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Вэнс: США за 40 лет не одержали победу ни в одном военном конфликте

В американской армии серьезные проблемы с набором и кризис на закупки, которые «не функционируют».
Виктория Бокий 2025-01-26 20:20:40
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

США за последние 40 лет не выиграли ни один военный конфликт, при это в Пентагоне наблюдается кадровый и технологический кризис. Об этом заявил американский президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC.

«Если вы подумаете обо всех этих двухпартийных массовых голосованиях, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за всё время моей жизни», - заявил он.

Вице-президент США начал перечислять, что в американской армии наблюдается серьезный кризис набора и кризис на закупки, которые «абсолютно не функционируют».

«Мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются», - сказал Вэнс.

Ранее сенат США утвердил нового главу Пентагона. Им стал Пит Хегсет, за которого решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.

#сша #Пентагон #Кризис #джей ди вэнс #Пит Хегсет
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